ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が15日より、テキサスホールデムポーカーアプリ「m HOLD’EM(エムホールデム)」との初コラボレーションベント「m HOLD’EM × 17LIVE 2アプリ同時開催!! 大人気ポーカーアプリとコラボ 」を開催する。「m HOLD’EM × 17LIVE 2アプリ同時開催!! 大人気ポーカーアプリとコラボ 」○期間中ランキング1位に輝いたイチナナライバーに豪華プライズ「m HOLD’EM × 17LIVE 2アプリ同時開催!! 大人気