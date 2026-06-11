ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が10日より、大工の源さんとの初コラボレーションイベント『大工の源さん〜粋でいなせなスペシャルコラボでぃ!〜』を開催している。『大工の源さん〜粋でいなせなスペシャルコラボでぃ!〜』○大工の源さんの限定デジタルプライズやグッズを贈呈『大工の源さん〜粋でいなせなスペシャルコラボでぃ!〜』は、17LIVEユーザーであれば、誰でも参加が可能。イベント期間中は、大工の源さんをモチーフ