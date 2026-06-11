ロジクールは6月11日、ワイヤレスマウスの新製品として、折りたたんで持ち運べる「Mobi Fold」を発表した。グラファイト、オフホワイトのほかに直販ストア専売モデルとしてライラックをカラーバリエーションとして展開する。7月2日発売予定、直販価格は14,850円。ロジクール、2cmに折りたためる持ち運びワイヤレスマウス「Mobi Fold」約2cmに折りたたんで持ち運べるワイヤレスマウス製品。コンパクトな形状で外出先等での使用にも