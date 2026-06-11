今回紹介するのは、Threadsに投稿された、夜勤明けの投稿主さんを待っていたまさかの光景。お仕事を終えて、やっと休める時間。あとはベッドに入って眠るだけ…と思いきや、そこにはすでに先客たちがいたみたいです。しかも、なかなか堂々としたくつろぎっぷり。これは思わず「私はどこに寝ればいいですか？？」と聞きたくなってしまいます。 投稿はThreadsにて、4.1万回以上表示。4032件のいいねが寄せられるなど、多くの猫好