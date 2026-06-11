キャットウォークでくつろいでいる猫ちゃんの光景が、「なんか生えてるｗ」「二足歩行しそうｗ」と反響を呼んでいます。キャットウォークに登った猫ちゃんを見上げたところ、衝撃の光景を目にすることになった飼い主さん。 その光景が、あまりにも有名な名作映画のワンシーンにそっくりだと、いくつものコメントが寄せられることに。投稿は171万表示を超え、たくさんの笑いを届けることとなりました。 【