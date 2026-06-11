︎猫の適正体格とは 猫の適正カロリーを計算する上で、まずは猫が現在、適正な体重なのかを知る必要があります。しかし、猫種が同じであっても体の年齢や大きさによっては適正な体重が異なるため、一概に「この猫種でこの年齢だと理想体重は何キロです」と言えるわけではありません。 そこで動物病院などでは、猫の見た目と脂肪の付き具合から、現在猫が適正体重なのか、または肥満や痩せぎみなのかを