ガッツ石松さんが死去ボクシングの元WBC世界ライト級王者で、タレントとしても活躍したガッツ石松さんが11日、肺炎のために亡くなったことが本人のインスタグラムで発表された。76歳。ファンからも悲しみの声が続出している。インスタグラムでは「ガッツ石松が令和8年6月2日（76歳）、肺炎のため都内病院にて永眠いたしました。ここに生前賜りましたご厚情に対し心よりお礼申し上げますとともに、ご報告いたします」と投稿され