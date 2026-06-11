岡山県庁 岡山県と兵庫県は、7月11日、合同でオンライン移住セミナーを開催します。テーマは、「住まい探し・空き家リノベーション」で、参加者を募集しています。 空き家改修のアドバイザーが、空き家の購入時の見極め方などについて講演するほか、両県の先輩移住者が移住のきっかけやDIYの節約術、苦労話を話します。 申し込みは、専用フォームから行います。 参加の人数に上限はな