企業のメールボックスに接続されたAIエージェントが、人間をだます古典的なフィッシング詐欺と同じ手口で機密情報を漏らしてしまう可能性があることをセキュリティ企業のVaronis Threat Labsが明らかにしました。Phishing for Lobsters: How We Tricked OpenClaw into Spilling Secretshttps://www.varonis.com/blog/openclaw-phishingAIエージェントは単なるチャットボットとは異なり、メールを読むだけでなく、必要な情報を探し