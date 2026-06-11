アメリカのサイバーセキュリティ庁(CISA)が、政府のシステムを迅速に防御するための新たな指令を公布しました。CISAは最も深刻な脆弱性について「最短3日以内」に修正する必要があるとしています。BOD 26-04: Prioritizing Security Updates Based on Risk | CISAhttps://www.cisa.gov/news-events/directives/bod-26-04-prioritizing-security-updates-based-riskPatch Smarter, Not Harder | CISAhttps://www.cisa.gov/news-even