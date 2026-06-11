◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」今年はスポーツの祭典が次々に開催されている。ミラノ・コルティナ五輪、ＷＢＣ…。今月からはサッカーＷ杯が始まるなど、世界の舞台で戦う日本人の姿を見て刺激を受ける毎日だ。音楽界にも海外に足を踏み出した歌手がいる。アイナ・ジ・エンドだ。昨年リリースした「革命道中―ＯｎＴｈｅＷａｙ」が世界的大ヒット。ソロとして初めて「ＮＨＫ紅白歌合戦」出場も果たした。４月から