◆女子プロゴルフツアー宮里藍サントリーレディス第１日（１１日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）２０２１年大会覇者の青木瀬令奈（リシャール・ミル）が６バーディー、１ボギーの５アンダー６７でホールアウトした。コーチでキャディーの大西翔太氏が体調不良で不在のなか、六甲国際ＧＣを拠点にしているトップアマの後藤あい（松陰高３年）と急造タッグ。好スコアをたたき出した。マンデー予選会で１打