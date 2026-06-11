元プロボクシングＷＢＣ世界ライト級王者でタレントのガッツ石松（本名・鈴木有二）さんが２日、肺炎のため死去した。７６歳だった。１１日、所属事務所のガッツエンタープライズが発表した。ガッツさんは１９４９年６月５日、栃木県生まれ。６６年、ヨネクラジムからプロボクシングデビュー。７４年、代名詞となる「幻の右」で王者ロドルフォ・ゴンサレス（メキシコ）を８回ＫＯで下し、ＷＢＣ世界ライト級王座を獲得。日本人