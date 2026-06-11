Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは１１日、ＧＫ北村海チディ（２５）が徳島へ完全移籍すると発表した。北村は埼玉県出身で、ナイジェリア人の父と日本人の母を持つ。ＧＫとしては小柄な１７８センチながら、高い跳躍力を武器に桐蔭横浜大から加入した２０２３年にレギュラーの座を獲得した。大卒４年目になる今季は明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグで開幕から５試合連続で先発出場していたが、左足第５中足骨疲労骨折により離脱。その間に