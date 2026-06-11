圧倒的美少女とSNSで話題になった『今日好き』メンバーの美少女・さら（永瀬さら）が久しぶりに番組に登場し、その圧倒的可愛さにスタジオからも「かわいい！」との声が上がった。【映像】SNSで話題！スタイル抜群の圧倒的美女ABEMAにて6月10日（水）に配信された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』、#59では、こうしをフィーチャーした企画「ネガ→ポジ」が展開された。