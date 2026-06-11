クマの目撃が相次ぎ、今週に入って休校が続いていた宇都宮市立の小中学校ではきょうから授業が再開しました。【映像】宇都宮市に出没したクマの様子（複数カット）宇都宮市は、複数のクマがいる可能性があったものの専門家の助言から市街地に出没したのはおととい捕獲された1頭と判断しました。これを受け、市の教育委員会はきのうまで休校していた市立の小中学校94校すべてできょうから授業を再開しました。小学6年の母親「