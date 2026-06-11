ガッツ石松さんボクシングのライト級で日本人初の世界王者になり、タレントとしても幅広く活躍したガッツ石松（いしまつ、本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが2日、肺炎のため東京都内の病院で死去した。76歳。栃木県出身。葬儀・告別式は近親者で執り行った。中学卒業後上京し、1966年にヨネクラジムから17歳でプロデビュー。74年4月に3度目の世界挑戦で、世界ボクシング評議会（WBC）ライト級王者ロドルフォ・ゴンサレス（