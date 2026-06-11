中東情勢を受け、高市総理大臣は来週のG7サミットで国際的な石油の備蓄強化への支援など3項目の提案を行う方向で調整に入りました。【映像】G7サミットで3項目の提案を行う方針の高市総理15日からフランスで開催されるG7サミットで高市総理は「不当な輸出制限の反対」「アジアなどの石油備蓄強化の支援」「産油国と消費国の連携強化」の3項目の提案を行う方針です。また、原油の調達をめぐっては、アメリカ産の原油などホル