Little Glee Monsterのホームページが更新されました。【映像】「医師の助言も踏まえ」リトグリMAYUの活動休止を発表「昨日開催いたしましたシングル発売記念イベントにおいて、メンバーのMAYUが歌唱中に体調不良となり、イベントを途中で中止とさせていただきました。その後、医療機関にて診察を受け、現在は容体も安定しており、大きな問題はないことを確認しております。ご心配をおかけしましたファンの皆様、ならびに関係者