11日の衆議院憲法審査会で、国民投票法改正案が審議入りした。中道改革連合の階猛幹事長は、SNSなどにAIが作成した誹謗中傷動画などが大量に流れ、選挙に影響を与えうる問題を取り上げた。【映像】中傷動画「文春有料会員になり、見た」説明の瞬間（実際の様子）階議員は、改正法案が成立しても、法律の附則に書かれている放送CMやネットCMの制限、国民投票運動等の資金規制、ネット等の適正利用の確保策の3点の「宿題」が手つ