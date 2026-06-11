元プロボクサーでタレントのガッツ石松（本名・鈴木有二）さんが2日、肺炎のため死去した。76歳。元プロボクサーで、タレント、俳優としてマルチに活躍し、昭和期を代表する人気タレントに。ガッツさんのユニークな姿は「ガッツポーズ」の語源となり、「OK牧場」などの名言は多くのファンに記憶され、後世に多大な影響を与えた。ガッツさんは、1949年6月5日生まれ、栃木県出身。66年にプロボクサーとしてデビューした。1968年