１１日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比３８円ちょうど（０・０６％）高の６万４２１７円２７銭だった。中東情勢の悪化懸念から売り注文が先行し、朝方には一時１８００円超下落したものの、その後は急速に下げ幅を縮め、上昇に転じた。２日ぶりの値上がりとなった。前日の米株式市場では、イランに対する攻撃を強化するとのトランプ米大統領の発言を受け、主要な株価指数がそろって下落した。ダウ