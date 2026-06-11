日本テレビ系「上田と女が吠える夜〜インターナショナル〜」が１０日に放送され、くりぃむしちゅー・上田晋也がＭＣを務めた。この日は先週に引き続いて「世界２２カ国の女性が大集合！世界から見た日本ってどんな国？大激論ＳＰ」を進行。世界各国から女性タレント、インフルエンサーをゲストに招いて、日本文化について激論を交わした。アイスランドのテルマさんは「アイスランドはデートの割り勘が当たり前なんですけど。