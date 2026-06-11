ロックバンド「SOPHIA」の松岡充が11日、カンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。番組では高市早苗首相陣営による中傷動画疑惑報道を伝えた。首相は10日の衆院法務委員会で、自民党総裁選での中傷動画作成疑惑を巡り、週刊文春が公開した作成者とされるIT会社代表男性と公設第1秘書との会話を録音したとされる音声データを秘書に確認したところ「自分の声に似ているように思