自民党は11日、衆議院議員の定数削減を巡り、国会での与野党による協議で結論が得られない場合は、比例代表のみ45議席を削減するとした法案を了承した。法案では、現行の衆議院議員選挙制度について、「近年人口が減少しており、かつ、さらなる減少が見込まれる状況に鑑み、衆議院議員定数の定数削減を含め検討が加えられ、結論を得る」としていて、衆議院議長のもとに設置されている与野党の協議会で、法律の施行から1年以内に結