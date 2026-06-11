Mrs．GREEN APPLE大森元貴（29）、若井滉斗（29）、藤澤涼架（33）が11日、Kアリーナ横浜で開催された「Mrs．GREEN APPLE presents CEREMONY」2日目のグリーンカーペットに登場した。同イベントはライブフェスとは異なり、ミセスが提唱するファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンターテインメントショー。昨年に続く2度目の開催で、今年は2日間開催する。1日目は「オズの魔法使い」をコンセプトにした衣装での登場だ