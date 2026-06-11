2026年6月27日（土）、総合アウトドアブランド「コロンビア（Columbia）」は、原宿・明治通り沿いに構えるフラッグシップストア「COLUMBIA TOKYO FLAGSHIP」にて、ラジオ局J-WAVEと協業し、「フジロックフェスティバル」のプレイベントとして、「UNLOCK YOUR FUJI ROCK supported by Columbia」を2025年の初開催に続いて今年も開催する。本イベントは、フジロックのオフィシャルサポーターを務めるコロンビアと、フジロックのオフ