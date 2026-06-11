北中米ワールドカップ開幕が迫るなか、フランス代表が他の欧州強豪国とは異なる調整方法を選択している。『sky sports』が報じた。日本代表をはじめとする多くの代表チームが早い段階でアメリカ大陸へ渡航し、現地の気候や環境への適応を進める一方で、フランス代表は直前まで国内でトレーニングキャンプを実施。ワールドカップ前最後の強化試合もコートジボワール代表、北アイルランド代表を相手に母国で戦った。この判断の背景に