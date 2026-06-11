今季22年ぶりにプレミアリーグのタイトルを獲得したアーセナル。しかし、来季へ向けていくつか気になる部分もある。英『Standard』は、今夏に見定めるべき選手が数名いるとリストアップしている。1.マルティン・ウーデゴーまずはリーダーのウーデゴーだ。リーダーとして頼りにはなるが、今の指揮官ミケル・アルテタのスタイルに合っているかは微妙なところ。怪我の問題もあり、今季リーグ戦では1ゴール6アシストの成績に留まってい