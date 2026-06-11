北中米ワールドカップ開幕を目前に控えるなか、コロンビア出身の世界的歌手シャキーラの新たな大会公式ソングが大きな話題を呼んでいる。シャキーラがラッパーのバーナ・ボーイと共演した楽曲『Dai Dai』のミュージックビデオが、公開から約2週間で再生回数1億回を突破。『THE Sun』が報じた。49歳のシャキーラはこれまで4度のワールドカップ関連楽曲に携わっており、大会を象徴するアーティストとして確固たる地位を築いている。