2026W杯グループステージ初戦で日本代表と対戦するオランダ代表では、DFフィルジル・ファン・ダイクが守備の要となる。実力はもちろんワールドクラスであり、今でも世界最高クラスのセンターバックだ。ただ、気になるのがガス欠の問題だ。ファン・ダイクは今季もリヴァプールでリーグ戦全38試合に出場しており、チャンピオンズリーグは12試合に出場。オランダ代表での活動もあり、代表では9試合をこなしている。今季の内訳はリヴァ