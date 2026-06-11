2026W杯優勝候補の一角に挙げられるスペイン代表。バルセロナFWラミン・ヤマルの存在はもちろんだが、2010W杯南アフリカ大会を制した頃のように中盤こそが最大のストロングポイントと言えるだろう。スペインは8日に北アイルランド代表との親善試合を戦って3-1で勝利したが、まず先発ではマンチェスター・シティMFロドリ、バルセロナMFペドリ、パリ・サンジェルマンMFファビアン・ルイスが中盤に入った。さらに途中からはアーセナル