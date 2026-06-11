マンチェスター・ユナイテッドの絶対的プレイヤーであり、今季はプレミアリーグで歴代最多21アシストを記録したポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデス。ブルーノはポルトガルのスポルティングCP、その後のマンUで知名度を上げた選手だが、プロキャリアの始まりはイタリアからだ。2012年にイタリアのノヴァーラと契約すると、翌年にウディネーゼへ。イタリアでは5年間プレイし、2017年にスポルティングの選手としてポルトガルへ