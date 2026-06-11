トッテナムに所属する21歳FWFWマティス・テルは今夏の移籍市場で退団する可能性があるようだ。バイエルンで頭角を表すもトップチームに定着するまでには至らなかったテルは2025年冬に当初はレンタル移籍にてトッテナムへ加入。そして昨夏には移籍金3500万ユーロを費やし、トッテナムは完全移籍にてテルを獲得したが、イングランドではインパクトを残すのに苦労している。残留争いに苦しんだ今シーズン、テルは公式戦38試合に出場し