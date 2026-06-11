リヴァプールに所属するイタリア代表FWフェデリコ・キエーザ（28）は今夏の去就が注目を集めている。2024年夏にユヴェントスからリヴァプールへ加入したキエーザだったが、昨シーズンは怪我に悩まされ、公式戦15試合で3ゴール2アシスト。プレイタイムも527分に留まった。2年目となる今シーズンはキエーザにとって自身の力を証明したいところだったが、安定した出場時間を得ることはできず。公式戦35試合に出場し、3ゴール3アシスト