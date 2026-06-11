GALAXY S5 ACTIVE SC-02G NTTドコモは11日、「GALAXY S5 ACTIVE SC-02G」と「AQUOS ZETA SH-03G」について、10月1日以降音声通話ができなくなる不具合が発生すると発表した。9月30日まで端末の設定を変更するよう案内している。 同社では、3月末で3Gサービスの提供を終了しており、各地の基地局で順次3G通信設備を撤去している。この設備撤去作業に伴い、2機種では10月1日以降「VoLTE」の設定がオンにできなくな