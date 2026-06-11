Amazon.co.jpで、FCNT製のAndroidスマートフォン「arrows We3」が6月25日に発売される。価格は4万2000円～。予約受付がスタートしている。 価格は、メモリーとストレージが4GB/64GBのモデルが4万2000円、8GB/128GBのモデルが5万6800円。カラーバリエーションはホワイト、ブラック、ライトブルーの3色展開となる。 「arrows We3」は、FCNT製のエントリークラ