国の特別名勝・兼六園では、ウメの実が収穫時期を迎え、庭師らが作業に追われました。石川県金沢市の兼六園の梅林は、1969年に明治百年記念事業として京都の北野天満宮や福岡の大宰府天満宮などの協力を得て造成されたもので、およそ3000平方メートルの敷地に、白加賀や青軸などおよそ20種類・200本のウメの木が植えられています。晴天に恵まれた11日は、庭師ら35人が丸々と実ったウメの実を丁寧にもいで、バケツへと入れていきま