プロボクシングの元WBC世界ライト級王者でタレントのガッツ石松（がっつ・いしまつ、本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが2日、肺炎のため都内の病院で死去した。76歳。所属事務所がSNSなどを通じて「弊社ガッツ石松が令和8年6月2日（76歳）、肺炎のため都内病院にて永眠いたしました。ここに生前賜りましたご厚情に対し心よりお礼申し上げますとともに、ご報告いたします」と発表。「葬儀につきましては故人および遺族の強