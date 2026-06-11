元HKT48でタレントの山下エミリー（27）が11日、サッカー元日本代表でサッカーJ1長崎のFW岩崎悠人（28）と結婚したことを、自身のXで発表した。連名のメッセージで、「この度、私たち岩崎悠人と山下エミリーは結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と報告。緑が広がる草原で、花束を持った後ろ姿の男性と山下が腕を組んだツーショットを披露した。「お互いがそれぞれの道に真摯に向き合い、日々努力を重ねる姿に尊敬の