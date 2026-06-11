第108回全国高校野球選手権大会（8月5日開幕・甲子園）の千葉大会の組み合わせ抽選会が11日、千葉市内で行われた。今大会の選手宣誓は108回大会にちなみ抽選番号108を引いたチームの主将が務めてることになっていた。見事に引き当てたのは千葉東の尾沢一穂主将（3年）。この日は自宅近所の神社に参拝してから抽選会に参加しており「“いいクジを引かせてください”とお願いしたら当たった」と笑顔。中学生になってから野球を始