東京都立青鳥（せいちょう）特別支援学校（世田谷区）の部活動で硬式野球に取り組む小山紫織選手（１６）が、読売ジャイアンツ女子チームの練習に招かれ、約２時間半のトレーニングを体験した。「男子生徒」とする日本高校野球連盟の規定によって公式戦出場が認められず、葛藤を抱える中、国内トップレベルの女子野球に触れた時間は意欲を膨らませる貴重な機会となった。知的障害のある子どもが通う同校で、小山選手は２年生。