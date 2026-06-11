◇インターリーグフィリーズ7−4ブルージェイズ（2026年6月10日トロント）フィリーズのカイル・シュワバー選手（33）が10日（日本時間11日）、敵地でのブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。7試合ぶりとなる24号本塁打を放った。4点リードの4回1死一塁の第3打席で敵軍は先発・シャーザーからフルーハティに継投。代わったばかりの相手左腕の7球目、真ん中付近に来たカットボールを捉えると、飛距離423フィート（約1