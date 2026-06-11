Ｊ１清水エスパルスの大卒ルーキーＭＦ鈴木奎吾（２２）が１１日、静岡市内の東豊田中を訪問し、中学２年生約１８０人を前に講演を行った。自身の経験を語ったほか、生徒からの質問にも回答。実技披露では、要望に応えてヒールリフティングや大車輪を見せ、会場から大きな歓声が上がった。プロ選手になるために努力したことや、プロになって感じたやりがいなどをＧＫ佐々木智太郎とともに紹介した。フィジカルやメンタルの整え