【ニューヨーク＝木瀬武】先物市場を規制・監督する米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）は１０日、スポーツの勝敗や選挙結果などにお金を賭ける「予測市場」に対する新たな規則案を公表した。要人の暗殺やテロ、戦争などを賭けの対象にするのは公益に反する可能性が高いとし、原則禁止とする方針を打ち出した。意見募集を経て、最終決定する。予測市場は、将来起きる可能性がある様々な事象を予測して「イエス」「ノー」で賭ける