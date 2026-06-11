第108回全国高校野球選手権大会（8月5日開幕・甲子園）の千葉大会の組み合わせ抽選会が11日、千葉市内で行われた。今春の選抜で4強入りした専大松戸は春季県大会も制し堂々のAシード。選抜に出場した21、23年はいずれも夏も甲子園に出場しており高貝規仁主将（3年）は「千葉で優勝して甲子園に戻って春の借りを返したい。（選抜準決勝で敗れた）大阪桐蔭と戦いたい」と3度目の春夏連続出場へ気合十分。シード校のため2回戦から