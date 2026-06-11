亡き兄への思いを背負う南アフリカ代表守護神が、FIFAワールドカップ2026開幕戦に登場する。アメリカ、メキシコ、カナダの北中米3カ国で共催され、史上最多の48カ国が参加するFIFAワールドカップ2026がいよいよ現地時間11日に開幕する。メキシコ・シティの『アステカ・スタジアム』で開催される開幕戦には、開催国メキシコ代表と南アフリカ代表が登場。奇しくも両チームは16年前の南アフリカ大会の開幕戦でも激突し、白熱した