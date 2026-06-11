歌手山内惠介（43）の「北の断崖」が国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」の最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞にノミネートされており、11日、都内で行われる授賞式前に取材に応じた。山内は昨年に初開催された同アワードで「紅の蝶」で最優秀楽曲賞を受賞している。「昨年は当日に会場にいなかったので、今年はこの場にいられてうれしいです」。アワードは「紅白歌合戦と並ぶ歌の祭典だと思う。自分はいつまでも輝いてい