GOT7・ベンベンの意味深なメッセージに、ファンの間で心配の声が広がっている。ベンベンは6月11日、自身のインスタグラムを更新し、長文のメッセージを投稿した。【写真】ベンベン、女性アイドルと深夜デートか「2024。あれから何も変わっていない。大丈夫だと思っていたけど、逃げてばかり。人々は僕の幸せを願ったが、多くのものを求めることをやめなかった。人々は正しいことを間違ったことだと感じさせた。家が地獄のように感