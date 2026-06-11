牛めしチェーンの松屋は、6月16日(火)10時より、「シュクメルリ」を全国の店舗(一部店舗を除く)で販売する。ジョージアの郷土料理を松屋流にアレンジした「シュクメルリ」は、2020年の発売以来人気を集め、松屋復刻メニュー総選挙で第1位を獲得して殿堂入りを果たしたメニュー。近年の松屋における、定食メニューの充実や、世界のグルメメニュー拡大のきっかけとなった商品だ。創業60周年を記念し、世界中の松屋で同時発売する。【